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Назвали безхазяйним. Росіяни викрали майже 900 тонн зерна у Луганській області

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 20:42
Назвали безхазяйним. Росіяни викрали майже 900 тонн зерна у Луганській області Фото: Росіяни викрали майже 900 тонн зерна у Луганській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни розграбували ТОВ "Старобільський елеватор" (Луганська область) та вивезли майже 900 тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це був врожай 2021 року. Все воно було помічене окупантами як "безхазяйне майно" й передано до "аграрного фонду "ЛНР".

"Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними. Зауважимо, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів", - додали у ЦНС.

Центр нагадує, що ніхто з тих, хто скоїв злочин не уникне покарання передбаченого кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, - Grain from Ukraine. У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

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