Росія визнала удар ЗСУ по хімкомбінату в Ростовській області

Військові ЗСУ вдарили західними ракетами по підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області. Росія визнала даний удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За даними ТАСС, Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що під час протиракетного бою в Ростовській області С-400, "Бук-М3" і "Панцир" нібито збили всі ракети ATACMS і три з чотирьох Storm Shadow;
"Унаслідок падіння однієї ракети в Ростовській області пошкоджено будівлю на території комбінату", - додали в росЗМІ.
Ба більше, Міноборони Росії заявили, що ракетний удар Києва по Ростовській області не залишиться без відповіді.
Нагадаємо, вчора, 18 грудня, росіяни поскаржилися, що по Ростовській області було запущено ракети.
При цьому в мережі публікували відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі, а також було чути вибухи.
Пізніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Ростовській області атакували одне з найбільших хімпідприємств Росії.
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