Россия признала удар ВСУ по химкомбинату в Ростовской области

Военные ВСУ ударили западными ракетами по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Россия признала данный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По данным ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что во время противоракетного боя в Ростовской области С-400, "Бук-М3" и "Панцирь" якобы сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow;
"В результате падения одной ракеты в Ростовской области повреждено здание на территории комбината", - добавили в росСМИ.
Более того, в Минобороны России заявили, что ракетный удар Киева по Ростовской области не останется без ответа.
Напомним, вчера, 18 декабря, россияне пожаловались, что по Ростовской области были запущены ракеты.
При этом в сети публиковали видео, на которых можно было заметить следы от ракет в небе, а также были слышны взрывы.
Позже Центр противодействия дезинформации сообщил, что в Ростовской области атаковали одно из крупнейших химпредприятий России.
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