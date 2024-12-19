Россия признала удар ВСУ по химкомбинату в Ростовской области

По данным ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что во время противоракетного боя в Ростовской области С-400, "Бук-М3" и "Панцирь" якобы сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow;

"В результате падения одной ракеты в Ростовской области повреждено здание на территории комбината", - добавили в росСМИ.

Более того, в Минобороны России заявили, что ракетный удар Киева по Ростовской области не останется без ответа.