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Россия признала удар ВСУ по химкомбинату в Ростовской области

Россия, Четверг 19 декабря 2024 18:32
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Россия признала удар ВСУ по химкомбинату в Ростовской области Фото: Россия признала удар ВСУ по предприятию в Ростовской области (zsu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военные ВСУ ударили западными ракетами по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Россия признала данный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что во время противоракетного боя в Ростовской области С-400, "Бук-М3" и "Панцирь" якобы сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow;

"В результате падения одной ракеты в Ростовской области повреждено здание на территории комбината", - добавили в росСМИ.

Более того, в Минобороны России заявили, что ракетный удар Киева по Ростовской области не останется без ответа.

Напомним, вчера, 18 декабря, россияне пожаловались, что по Ростовской области были запущены ракеты.

При этом в сети публиковали видео, на которых можно было заметить следы от ракет в небе, а также были слышны взрывы.

Позже Центр противодействия дезинформации сообщил, что в Ростовской области атаковали одно из крупнейших химпредприятий России.

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