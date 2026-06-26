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Росія визнала дефіцит бензину, але придумала для нього дивне пояснення

13:10 26.06.2026 Пт
2 хв
Як влада окупантів пояснює паливну кризу?
aimg Олена Чупровська
Фото: паливна криза в РФ охопила багато регіонів (Getty Images)

У кількох регіонах Росії зникло пальне - і влада нарешті це визнала. Ось тільки причину назвала дуже своєрідну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в росЗМІ та пабліках.

Влада визнала проблему

У Томській області офіційно зафіксували брак пального одразу в чотирьох районах - Колпашевському, Асиновському, Зирянському та Тегульдетському. На автозаправних станціях пусто.

Причину влада пояснила просто: нібито попит різко виріс.

При цьому чиновники запевнили, що роздрібні продажі бензину за тиждень впали на 15%. Тобто і попит упав, і палива немає - логіка дивовижна. Влада Томської області запевнила, що запаси пального у муніципалітетах планують поповнити вже в найближчий час.

Поки чиновники говорять про "підвищений попит", проросійські паблики заповнені фото і відео шалених черг на АЗС.

Причому це не лише Томська область. Подібне фіксують у багатьох регіонах Росії.

Реальна причина, яку влада не згадує, - удари по нафтопереробних заводах. Саме вони і призвели до збоїв у постачанні пального по всій країні.

Тим часом СБУ нещодавно завдала ударів по трьох важливих суднах РФ у Криму - операція тривала і на морі. Уражено також ППО на окупованому півострові.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ. Вона охопила кілька стратегічних напрямків.

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