Россия признала дефицит бензина, но придумала для него странное объяснение

В нескольких регионах России исчезло горючее - и власти, наконец, это признали. Вот только причину назвала очень своеобразную.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в росСМИ и пабликах.
В Томской области официально зафиксировали нехватку горючего сразу в четырех районах - Колпашевском, Асиновском, Зирянском и Тегульдетском. На автозаправочных станциях пусто.
Причину власти объяснили просто: якобы спрос резко вырос.
При этом чиновники заверили, что розничные продажи бензина за неделю упали на 15%. То есть и спрос упал, и топлива нет - логика удивительная. Власти Томской области заверили, что запасы горючего в муниципалитетах планируют пополнить уже в ближайшее время.
Пока чиновники говорят о "повышенном спросе", пророссийские паблики заполнены фото и видео безумных очередей на АЗС.
Причем, это не только Томская область. Подобное фиксируют во многих регионах России.
Реальная причина , которую власти не упоминают, - удары по нефтеперерабатывающим заводам. Именно они и привели к сбоям в снабжении горючего по всей стране.
Между тем, СБУ недавно нанесла удары по трем важным судам РФ в Крыму - операция продолжалась и на море. Поражены также ПВО на оккупированном полуострове.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ . Она охватила несколько стратегических направлений.