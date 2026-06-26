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Россия признала дефицит бензина, но придумала для него странное объяснение

13:10 26.06.2026 Пт
2 мин
Как власти оккупантов объясняют топливный кризис?
aimg Елена Чупровская
Фото: топливный кризис в РФ охватил многие регионы (Getty Images)

В нескольких регионах России исчезло горючее - и власти, наконец, это признали. Вот только причину назвала очень своеобразную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в росСМИ и пабликах.

Власть признала проблему

В Томской области официально зафиксировали нехватку горючего сразу в четырех районах - Колпашевском, Асиновском, Зирянском и Тегульдетском. На автозаправочных станциях пусто.

Причину власти объяснили просто: якобы спрос резко вырос.

При этом чиновники заверили, что розничные продажи бензина за неделю упали на 15%. То есть и спрос упал, и топлива нет - логика удивительная. Власти Томской области заверили, что запасы горючего в муниципалитетах планируют пополнить уже в ближайшее время.

Пока чиновники говорят о "повышенном спросе", пророссийские паблики заполнены фото и видео безумных очередей на АЗС.

Причем, это не только Томская область. Подобное фиксируют во многих регионах России.

Реальная причина , которую власти не упоминают, - удары по нефтеперерабатывающим заводам. Именно они и привели к сбоям в снабжении горючего по всей стране.

Между тем, СБУ недавно нанесла удары по трем важным судам РФ в Крыму - операция продолжалась и на море. Поражены также ПВО на оккупированном полуострове.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ . Она охватила несколько стратегических направлений.

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