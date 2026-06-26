Россия признала дефицит бензина, но придумала для него странное объяснение

В нескольких регионах России исчезло горючее - и власти, наконец, это признали. Вот только причину назвала очень своеобразную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в росСМИ и пабликах.

Власть признала проблему

В Томской области официально зафиксировали нехватку горючего сразу в четырех районах - Колпашевском, Асиновском, Зирянском и Тегульдетском. На автозаправочных станциях пусто.

Причину власти объяснили просто: якобы спрос резко вырос.

При этом чиновники заверили, что розничные продажи бензина за неделю упали на 15%. То есть и спрос упал, и топлива нет - логика удивительная. Власти Томской области заверили, что запасы горючего в муниципалитетах планируют пополнить уже в ближайшее время.

Пока чиновники говорят о "повышенном спросе", пророссийские паблики заполнены фото и видео безумных очередей на АЗС.

Причем, это не только Томская область. Подобное фиксируют во многих регионах России.

Реальная причина , которую власти не упоминают, - удары по нефтеперерабатывающим заводам. Именно они и привели к сбоям в снабжении горючего по всей стране.