Росія вийде з війни ослабленою, а не зміцнілою, - в.о. посла Польщі

Від самих росіян залежить те, наскільки зменшеною буде роль Росії у світі в майбутньому, оскільки країна вийде з війни ослабленою, а не зміцненою.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч в інтерв'ю РБК-Україна .

"Очевидно, ми розраховуємо, по-перше, на драматичні чи недраматичні зміни в Росії, які зупинять це жорстоке та несправедливе вторгнення. А по-друге, те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому", - заявив Лукасєвіч.

За його словами, він твердо вірить у те, що зрештою Росія вийде з конфлікту ослаблою, а не зміцнілою. Це не лише ціль, але й особисте прагнення - щоб Російська Федерація (РФ) більше не могла становити загрозу для інших країн і не мала змоги зберігати свою позицію так агресивно, як це було.

Він нагадав, що за останні 35 років країна-терорист регулярно веде війни проти своїх сусідів та власного народу.

"Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти. І майбутнє дуже залежить від результату цього, від того, наскільки погано це вторгнення закінчиться для Росії", - зауважив він.