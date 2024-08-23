Росія вивозить українське зерно до Ірану, - ЦНС

Країна-агресор Російська Федерація вивозить українське зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.
Як зазначається, російські окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.
Водночас за твердженням ЦНС, в Кремлі незадоволені падінням врожайності на окупованій частині Херсонської області.
"Хочу причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення регіону внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за даними ЦНС, окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розробили порядок отримання так званих "прав" на використання українських надр. Тепер мародери стануть нібито "легальними".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація у співпраці з місцевими колаборантами влаштувала вирубку лісів в окупованій Донецькій області.
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