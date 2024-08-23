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Россия вывозит украинское зерно в Иран, - ЦНС

Фото: иллюстрация зерна в судне (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Страна-агрессор Российская Федерация вывозит украинское зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Как отмечается, российские оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганской области в Каспийское море, а затем в Иран.

В то же время, по утверждению ЦНС, в Кремле недовольны падением урожайности на оккупированной части Херсонской области.

"Хотя причиной является уничтожение самим Кремлем системы орошения региона в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным ЦНС, оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области разработали порядок получения так называемых "прав" на использование украинских недр. Теперь мародеры станут якобы "легальными".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация в сотрудничестве с местными коллаборантами устроила вырубку лесов в оккупированной Донецкой области.

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