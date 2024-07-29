Росія влаштувала масову вирубку лісів в окупованій Донецькій області, - ЦНС
На тимчасово окупованій території Донецької області ворог у співпраці із місцевими колаборантами почав масово вирубувати ліси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Після вирубки деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон. Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України.
У ЦНС зазначили, що політика російської окупанта полягає у знищенні усього живого всюди, куди ступає його нога. І це стосується як мирного населення, так і екології.
Також у відомстві нагадали, що зараз так зване псевдо утворення "ДНР" потопає у майже 4 млн тонн сміття.
"Щоб припинити повне знищення тимчасово окупованих територій України, необхідно визволили її від окупанта", - резюмували у ЦНС.
Проблеми з водою в Донецькій області
Тиждень тому в тимчасово окупований Донецьк припинилася подача води. Причиною стало відключення світла в Росії. Це спричинило зупинку водопроводу «Дон - Донбас».
Також РБК-Україна писало, що днями раніше на окупованій частині Донецької області місцеві вийшли на протести. Жителі незадоволені тим, що в населених пунктах спостерігаються проблеми з водопостачанням і відсутністю питної води.
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