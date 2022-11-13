Росія вивозить з Білорусі ракети для ЗРК С-300: маршрути

Росія, ймовірно, вивозить із Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Так, у Білорусі зафіксували за останні два дні вісім прильотів Іл-76. Російські літаки з реєстраційними номерами RF-76605, RA-76767, RA-78789 та RF-76731 прилетіли на аеродром у Мачулищах.
Спостерігачі зазначають, що 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що дуже довго для розвантаження. Проте 12 листопада вони стояли ще довше - до 6,5 годин.
Моніторингова група назвала три версії, навіщо російські Іл-76 прилітали до Білорусі:
При цьому найімовірнішою версією є саме вивезення ракет. Про це вказує час перебування літаків. Крім того, 9 та 10 листопада у напрямку аеродрому Мачулищі помітили щонайменше 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному). Тобто щонайменше 64 ракети.
Маршрути російських літаків:
"Якщо наше припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Білорусі 11 листопада прибули чотири військово-транспортні літаки Росії.
Варто зазначити, що партизани неодноразово фіксували вивезення Росією боєприпасів та техніки з Білорусі.
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