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Росія вивозить з Білорусі ракети для ЗРК С-300: маршрути

Фото: Росія вивозить із Білорусі ракети для С-300 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, ймовірно, вивозить із Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, у Білорусі зафіксували за останні два дні вісім прильотів Іл-76. Російські літаки з реєстраційними номерами RF-76605, RA-76767, RA-78789 та RF-76731 прилетіли на аеродром у Мачулищах.

Спостерігачі зазначають, що 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що дуже довго для розвантаження. Проте 12 листопада вони стояли ще довше - до 6,5 годин.

Моніторингова група назвала три версії, навіщо російські Іл-76 прилітали до Білорусі:

  • завезення нових ракет та/або амуніції в РБ;
  • вивіз ракет та/або амуніції з РБ до РФ;
  • одночасне завезення та вивезення різних типів озброєння.

При цьому найімовірнішою версією є саме вивезення ракет. Про це вказує час перебування літаків. Крім того, 9 та 10 листопада у напрямку аеродрому Мачулищі помітили щонайменше 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному). Тобто щонайменше 64 ракети.

Маршрути російських літаків:

  • аеродром "Міллерове" (Ростовська область) - 4 рейси;
  • аеродром "Ростов-на-Дону-Центральний" (Ростовська область) - 2;
  • аеродром "Чкаловський" (Московська область) -1;
  • аеродром "Сеща" (Брянська область) - 1.

"Якщо наше припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Білорусі 11 листопада прибули чотири військово-транспортні літаки Росії.

Варто зазначити, що партизани неодноразово фіксували вивезення Росією боєприпасів та техніки з Білорусі.

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