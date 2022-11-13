RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-300: маршруты

Фото: Россия вывозит из Беларуси ракеты для С-300 (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, вероятно, вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Так, в Беларуси зафиксировали за последние два дня восемь прилетов Ил-76. Российские самолеты с регистрационными номерами RF-76605, RA-76767, RA-78789 и RF-76731 прилетели на аэродром в Мачулищах.

Наблюдатели отмечают, что 11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа, что весьма долго для разгрузки. Однако 12 ноября они стояли еще дольше - до 6,5 часов.

Мониторинговая группа назвала три версии, зачем российские Ил-76 прилетали в Беларусь:

  • завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;
  • вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;
  • одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.

При этом более вероятно версией является именно вывоз ракет. На это указывает время пребывания самолетов. Кроме того, 9 и 10 ноября в направлении аэродрома Мачулищи заметили по меньшей мере 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом). То есть минимум 64 ракеты.

Маршруты российских самолетов:

  • аэродром "Миллерово" (Ростовская область) - 4 рейса;
  • аэродром "Ростов-на-Дону-Центральный" (Ростовская область) - 2;
  • аэродром "Чкаловский" (Московская область) -1;
  • аэродром "Сеща" (Брянская область) - 1.

"Если наше предположение подтвердится, то идёт перевозка ракет в Ростовскую область РФ. То есть снабжение ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларусь 11 ноября прибыли четыре военно-транспортных самолета России.

Стоит отметить, что партизаны неоднократно фиксировали вывоз Россией боеприпасов и техники из Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьЗРК