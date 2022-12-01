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Россия выводит свои истребители МиГ-31К из Беларуси, - мониторинговая группа

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Четверг 01 декабря 2022 15:05
Россия выводит свои истребители МиГ-31К из Беларуси, - мониторинговая группа Фото: Россия выводит свои истребители МиГ-31К из Беларуси (defence-blog.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", улетают из Беларуси. Там они базировались полтора месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Два МиГ-31К ВКС РФ с бортовыми номерами RF-92462 и RF-92339 улетают из Беларуси в РФ на аэродром "Саваслейка" (Нижегородская обл, РФ)", - сообщает мониторинговая группа.

Отмечается, что в Нижегородской области находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ.

Обновлено 15:25.

С аэродрома в Мачулищах взлетел третий истребитель МиГ-31К.

По данным "Беларускі Гаюн", все три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К, которые дислоцировались на аэродроме в Мачулищах с 16 октября, улетели в Россию.

Напомним, сегодня утром в Беларусь прилетел пассажирский Ту-154М ВКС РФ. Борт доставил в Минск группу российских генералов. Также в воздушное пространство Беларуси в 11:55 вошел правительственный VIP-борт Специального летного отряда РФ.

Кроме того, сообщалось, что с полигона под Барановичами, Беларусь сбежали вооруженные российские солдаты. При себе у них был автомат.

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