Росія не виводить фрегати з Севастопольської бухти після атаки дронів, - аналітики

"Ще кілька тижнів тому це було неможливо уявити. Російських військових кораблів, що патрулюють порт, не видно", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, обидва фрегати класу "Адмірал Григорович" знаходяться у Севастопольській бухті.

Фото: Росія не виводить фрегати з портів Криму (twitter.com/CovertShores)