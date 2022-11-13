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Росія не виводить фрегати з Севастопольської бухти після атаки дронів, - аналітики

Фото: РФ не виводить фрегати з портів Криму після атаки дронів (mil.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія значно знизила активність флоту після атаки безпілотників поблизу Севастополя. Російські фрегати не покидають порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідників проекту "H I Sutton" в Twitter.

"Ще кілька тижнів тому це було неможливо уявити. Російських військових кораблів, що патрулюють порт, не видно", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, обидва фрегати класу "Адмірал Григорович" знаходяться у Севастопольській бухті.

Фото: Росія не виводить фрегати з портів Криму (twitter.com/CovertShores)

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про нібито атаку безпілотників на Севастопольську бухту. За непідтвердженою інформацією, внаслідок інциденту був пошкоджений фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

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Російська ФедераціяСевастопільКрым