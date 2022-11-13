Россия не выводит фрегаты из Севастопольской бухты после атаки дронов, - аналитики

"Еще несколько недель назад это было невозможно представить. Российских военных кораблей, патрулирующих порт, не видно", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, оба фрегата класса "Адмирал Григорьевич" находятся в Севастопольской бухте.

Фото: Россия не выводит фрегаты из портов Крыма (twitter.com/CovertShores)