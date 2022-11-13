Россия не выводит фрегаты из Севастопольской бухты после атаки дронов, - аналитики

Россия значительно снизила активность флота после атаки беспилотников вблизи Севастополя. Российские фрегаты не покидают порты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователей проекта "H I Sutton" в Twitter.
"Еще несколько недель назад это было невозможно представить. Российских военных кораблей, патрулирующих порт, не видно", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, оба фрегата класса "Адмирал Григорьевич" находятся в Севастопольской бухте.
Фото: Россия не выводит фрегаты из портов Крыма (twitter.com/CovertShores)
Напомним, 29 октября Россия заявила о якобы атаке беспилотников на Севастопольскую бухту. По неподтвержденной информации, в результате инцидента был поврежден фрегат и десантный корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
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