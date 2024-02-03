Росія вивела у Середземне море носій "Калібрів": у ВМС розповіли подробиці

У Чорному й Азовському морях виведені 3 ворожі кораблі росіян. У Середземному морі перебуває 1 корабель, здатний нести на борту крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Військово-морських сил України в Facebook.

Так, у Чорне море виведені 2 ворожих кораблі, а в Азовському - один.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 15 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росіяни не били по Україні ракетами "Калібр"

31 січня окупанти вивели у Чорне море 13 надводних ракетоносів, спостерігався надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Ворог завів у пункт базування підводний ракетоносій, але вивів на чергування два фрегати.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому росіяни давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

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