ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вивела у Середземне море носій "Калібрів": у ВМС розповіли подробиці

Субота 03 лютого 2024 07:43
UA EN RU
Росія вивела у Середземне море носій "Калібрів": у ВМС розповіли подробиці Фото: Росія вивела у Середземне море носій крилатих ракет "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

У Чорному й Азовському морях виведені 3 ворожі кораблі росіян. У Середземному морі перебуває 1 корабель, здатний нести на борту крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Військово-морських сил України в Facebook.

Так, у Чорне море виведені 2 ворожих кораблі, а в Азовському - один.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 15 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росіяни не били по Україні ракетами "Калібр"

31 січня окупанти вивели у Чорне море 13 надводних ракетоносів, спостерігався надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Ворог завів у пункт базування підводний ракетоносій, але вивів на чергування два фрегати.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому росіяни давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Дрони, снаряди, фронт і не тільки. Зеленський провів чергову Ставку
Дрони, снаряди, фронт і не тільки. Зеленський провів чергову Ставку
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву