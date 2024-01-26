Гуменюк пояснила, чому РФ давно не застосовувала "Калібри" для ударів по Україні
Російські терористи давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми спираємося на аналітику і будемо говорити, що використання "Калібрів" останнім часом дуже рідке. Але є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, бо вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", - сказала Гуменюк.
За її словами, їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що "Калібри" готові бути застосованими й коли це станеться, зараз не можна абсолютно точно вирахувати.
"І цілком імовірно, що вони (росіяни - ред.) можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - зазначила речниця.
Ракетоносії РФ у Чорному морі
Вчора речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв.
"Наразі бачимо, що активність ракетоносіїв залишається також досить високою. Три ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні, один надводний і два підводних. Загальний залп "Калібрів складається до 16 одиниць. Така конфігурація ракетоносіїв тримається вже досить довгий час. Ворог не виводив на початку року ракетоносії майже, але потім, попри шторм, вивів і зафіксував. Зараз проводить ротацію, поповнення і зменшення, але не прибирає ракетоносії з бойового чергування ", - сказала Гуменюк.
За її словами, така тактика може свідчити як про підготовку росіян до майбутнього удару "Калібрами", так і використовуватись ворогом з метою розосередити увагу українських сил ППО.
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