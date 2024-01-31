Українців попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози

Російські окупанти вивели у Чорне море кілька ракетоносіїв. Спостерігається надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram .

Як зазначають військові, зараз у Чорному морі спостерігається 13 кораблів росіян. Ворог завів у пункт базування підводний ракетоносій, але вивів на чергування два фрегати.

За інформацією Сил оборони півдня, сумарний залп "Калібрів" може становити 16 ракет.

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - наголошують військові.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. Цілями ворога стає цивільна інфраструктура, через що часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, цієї ночі ворог запустив по Україні 20 дронів-камікадзе "Шахед" і три балістичні ракети "Іскандер-М".

Загалом сили протиповітряної оборони змогли знищити 14 ворожих безпілотників.