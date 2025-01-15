UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Росія вивела ракетоносії в Чорне та Середземне моря: який залп ракет

Фото: Росія вивела ракетоносії в Чорне та Середземне моря 15 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вивела в Чорне та Середземне моря три ракетоносії на тлі нового масованого обстрілу по Україні 15 січня. У Морських силах ЗСУ розповіли, яким може бути залп ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ.

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

В Азовському морі російські кораблі відсутні.

 

Масована атака РФ по Україні 15 січня

Зранку, 15 січня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий масований ракетний обстріл по Україні з боку РФ.

Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога лунає по всій країні. Пізніше стало відомо про вибухи поблизу міста Черкаси. У регіоні працює протиповітряна оборона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВМСВМС УкраїниВійна в Україні