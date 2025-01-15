Росія вивела ракетоносії в Чорне та Середземне моря: який залп ракет

Росія вивела в Чорне та Середземне моря три ракетоносії на тлі нового масованого обстрілу по Україні 15 січня. У Морських силах ЗСУ розповіли, яким може бути залп ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ.
В Азовському морі російські кораблі відсутні.
Зранку, 15 січня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий масований ракетний обстріл по Україні з боку РФ.
Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога лунає по всій країні. Пізніше стало відомо про вибухи поблизу міста Черкаси. У регіоні працює протиповітряна оборона.
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