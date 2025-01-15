Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: какой залп ракет

Россия вывела в Черное и Средиземное моря три ракетоносителя на фоне нового массированного обстрела по Украине 15 января. В Морских силах ВСУ рассказали, каким может быть залп ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) ВСУ.
В Азовском море российские корабли отсутствуют.
Утром, 15 января, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный массированный ракетный обстрел по Украине со стороны РФ.
Первые взрывы прозвучали в Харькове, сейчас тревога раздается по всей стране. Позже стало известно о взрывах вблизи города Черкассы. В регионе работает противовоздушная оборона.
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