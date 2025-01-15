Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: какой залп ракет

Массированная атака РФ по Украине 15 января

Утром, 15 января, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный массированный ракетный обстрел по Украине со стороны РФ.

Первые взрывы прозвучали в Харькове, сейчас тревога раздается по всей стране. Позже стало известно о взрывах вблизи города Черкассы. В регионе работает противовоздушная оборона.

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