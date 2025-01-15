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В Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу ракетного обстрілу

Середа 15 січня 2025 05:53
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В Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу ракетного обстрілу Фото: вночі Росія піднімала у небо бомбардувальники Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 січня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий ракетний обстріл України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги по країні почав ширитися о 05:45. За декілька годин до цього військові фіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Нової інформації від Повітряних сил поки не було, однак моніторингові канали пишуть, що за попередньою інформацією, відбулись пуски ракет.

Оновлено о 05:54

У Повітряних силах ЗСУ поінформували про ракетну небезпеку в областях, де оголошено тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:53 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецкій областях.

В Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу ракетного обстрілу

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