Росія вивела прикордонників з КПП на кордоні Вірменії з Іраном, - ISW

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 30 грудня оголосив, що вірменські прикордонні війська почали патрулювати КПП "Агарак" без російських сил.

Імовірно російські прикордонники залишили цей район відповідно до угоди від жовтня 2024 року про те, що прикордонники Вірменії поновлять контроль над пунктом пропуску з 1 січня 2025 року.

Пашинян також додав, що російські прикордонники працювали на КПП "Агарак" з 1991 року.

"Виведення російських прикордонників з КПП "Агарак" відбулося за п'ять місяців після того, як російські прикордонники завершили виведення військ з єреванського міжнародного аеропорту "Звартноц". Це ще раз продемонструвало прихильність Вірменії до скорочення двосторонніх відносин з Росією у сфері безпеки", - зазначили в Інституті вивчення війни.