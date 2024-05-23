Росія вивела підводний човен у Чорне море. У ВМС відповіли, чи існує загроза

"Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте цю інформацію ще верифікують, тому що стовідсотково гарантувати, що це не носій, так само важко. Тому умовно беремо, що це не носій", - заявив Плетенику.

Він додав, що наразі фіксується рух ворожих кораблів, а також суден. Частина з них вчора, 22 травня, покинула Крим й прибула до Новоросійська.

"Це допоміжні судна. Які, мабуть, вирішили передислокувати, враховуючи небезпеку", - зауважив речник ВМС.

Масовані обстріли Росії

Останні місяці російські терористи посилили масовані обстріли проти території України. Здебільшого під приціл потрапляє енергетична інфраструктура країни, що призвело до повернення графіків відключення світло. Зокрема питання посилення протиповітряної оборони (ППО) стало також гострішим.

На початку квітня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький відзначав, що станом на той момент ворог мав близько 260 одиниць "Калібрів".