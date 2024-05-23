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Россия вывела подлодку в Черное море. В ВМС ответили, существует ли угроза

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских Сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно предварительным данным, подводная лодка, которую Россия вывела в Черное море, не является носителем крылатых ракет "Калибр". Впрочем, информация проверяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Одна из подводных лодок, предварительно, которая не является носителем, вышла в море. Однако эту информацию еще верифицируют, потому что стопроцентно гарантировать, что это не носитель, так же трудно. Поэтому условно берем, что это не носитель", - заявил Плетенику. 

Он добавил, что сейчас фиксируется движение вражеских кораблей, а также судов. Часть из них вчера, 22 мая, покинула Крым и прибыла в Новороссийск. 

"Это вспомогательные суда. Которые, видимо, решили передислоцировать, учитывая опасность", - отметил представитель ВМС. 

Массированные обстрелы России

Последние месяцы российские террористы усилили массированные обстрелы против территории Украины. В основном под прицел попадает энергетическая инфраструктура страны, что привело к возвращению графиков отключения света. В частности вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) стал также более острым. 

В начале апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что по состоянию на тот момент враг имел около 260 единиц "Калибров".

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