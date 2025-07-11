Росія вивела один носій "Калібрів" у море: який залп ракет

У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку, в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів немає.

Водночас у Середземному морі перебувають три російські кораблі, один із яких є носієм "Калібрів" залпом у чотири ракети.

Також в українських ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 2 судна, з них 0 рухалися з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.