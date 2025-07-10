Більше, ніж в України. Рубіо назвав російські втрати на фронті з початку року
Від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати української армії менші.
Як повідомляє РБК-Україна, під час пресконференції заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент (Трамп - ред.) хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку", - сказав Рубіо.
Він зазначив, що інтерес Трампа номер один - зупинити загибель людей і руйнування, які відбуваються щодня.
"Очевидно, що загибель людей - це те, що найбільше цікавить президента. Важливо зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президент не любить війни", - наголосив держсекретар США.
За словами Рубіо, Трамп вважає, що війни - це марна трата грошей і життів.
"І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб закінчити цю війну і будь-яку іншу війну, яку він має шанс закінчити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим. Ми розуміємо, що такі речі потребують часу і терпіння. Але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не вдалося досягти більшого прогресу", - додав він.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 1 030 580 військових.
Зокрема, лише за останню добу з 9 на 10 липня, російські загарбники втратили на фронті 920 солдатів і 136 одиниць техніки.
Водночас, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих росіян.
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