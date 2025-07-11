Россия вывела один носитель "Калибров" в море: какой залп ракет

Россия вывела один носитель "Калибров" в Средиземное море 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
В военном ведомстве проинформировали, что по состоянию на шесть утра, в акватории Черного и Азовского морей вражеских кораблей нет.
В то же время, в Средиземном море находятся три российских корабля, один из которых является носителем "Калибров" залпом в четыре ракеты.
Также в украинских ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.
Ранее Генштаб ВСУ госсекретарь США Марко Рубио.сообщил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими.
По его словам, потери Сил обороны Украины значительно меньше, чем у россиян.
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов.
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