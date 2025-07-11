Россия вывела один носитель "Калибров" в море: какой залп ракет

В военном ведомстве проинформировали, что по состоянию на шесть утра, в акватории Черного и Азовского морей вражеских кораблей нет.

В то же время, в Средиземном море находятся три российских корабля, один из которых является носителем "Калибров" залпом в четыре ракеты.

Также в украинских ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

к Черному морю - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 2 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.