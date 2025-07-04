Скільки окупантів ліквідували українські воїни за півроку: Сирський назвав цифри

Українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook.

"За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів", - написав генерал.



Він уточнив, що українські захисники за цей період також знищили 1 311 танків і 2 885 бойових броньованих машин окупантів. Сирський подякував українським захисникам і захисницям за ефективну роботу.