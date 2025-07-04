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Скільки окупантів ліквідували українські воїни за півроку: Сирський назвав цифри

П'ятниця 04 липня 2025 21:40
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Скільки окупантів ліквідували українські воїни за півроку: Сирський назвав цифри Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook.

"За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів", - написав генерал.

Він уточнив, що українські захисники за цей період також знищили 1 311 танків і 2 885 бойових броньованих машин окупантів.

Сирський подякував українським захисникам і захисницям за ефективну роботу.

Втрати росіян

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу, 3 липня, українські захисники ліквідували 1120 російських солдатів.

При цьому втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять 1,024 млн військових.

До слова, сьогодні українські захисники також вдарили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Втрати ворога уточнюються.

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