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Росія вивела один носій "Калібрів" у море: який залп ракет

П'ятниця 11 липня 2025 06:57
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Росія вивела один носій "Калібрів" у море: який залп ракет Плюстративне фото: РФ вивела один носій Калібрів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія вивела один носій "Калібрів" у Середземне море 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

У військовому відомстві поінформували, що станом на шосту ранку, в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів немає.

Водночас у Середземному морі перебувають три російські кораблі, один із яких є носієм "Калібрів" залпом у чотири ракети.

Росія вивела один носій &quot;Калібрів&quot; у море: який залп ракет

Також в українських ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря - 2 судна, з них 0 рухалися з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.

Втрати РФ на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими.

За його словами, втрати Сил оборони України значно менші за росіян.

Зі свого боку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів.

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