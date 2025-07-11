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Россия вывела один носитель "Калибров" в море: какой залп ракет

Пятница 11 июля 2025 06:57
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Россия вывела один носитель "Калибров" в море: какой залп ракет Пллюстративное фото: РФ вывела один носитель Калибров (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Рагуткина

Россия вывела один носитель "Калибров" в Средиземное море 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В военном ведомстве проинформировали, что по состоянию на шесть утра, в акватории Черного и Азовского морей вражеских кораблей нет.

В то же время, в Средиземном море находятся три российских корабля, один из которых является носителем "Калибров" залпом в четыре ракеты.

Россия вывела один носитель &quot;Калибров&quot; в море: какой залп ракет

Также в украинских ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • к Черному морю - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 2 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.

Потери РФ на фронте

Ранее Генштаб ВСУ госсекретарь США Марко Рубио.сообщил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими.

По его словам, потери Сил обороны Украины значительно меньше, чем у россиян.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов.

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