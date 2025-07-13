Росія вивела носій "Калібрів" у Середземне море: який залп

"У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - повідомили у ВМС.

Водночас, у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів станом на 6 ранку не зафіксовано.

Також у ВМС повідомили, що в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою за останню добу здійснили шість суден до Чорного моря. З них три кораблі продовжили рух у бік протоки Босфор.

До Азовського моря попрямували п'ять кораблів, два з яких - із протоки Босфор.