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Росія вивела носій "Калібрів" у Середземне море: який залп

Неділя 13 липня 2025 06:26
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Росія вивела носій "Калібрів" у Середземне море: який залп Ілюстративне фото: Росія вивела носій Калібрів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія 13 липня вивела в Середземне море три кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-Морських сил.

"У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - повідомили у ВМС.

Водночас, у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів станом на 6 ранку не зафіксовано.

Також у ВМС повідомили, що в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою за останню добу здійснили шість суден до Чорного моря. З них три кораблі продовжили рух у бік протоки Босфор.

До Азовського моря попрямували п'ять кораблів, два з яких - із протоки Босфор.

Росія вивела носій &quot;Калібрів&quot; у Середземне море: який залп

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 12 липня відбулося 151 бойове зіткнення на фронті. Найбільше боїв було на Покровському та Лиманському напрямках.

Втрати окупантів склали 1070 солдатів. Водночас від початку повномасштабного вторгнення приблизні втрати росіян склали близько 1 032 690 осіб пораненими та ліквідованими.

Тим часом у ISW повідомили, що нещодавно Сили оборони України просунулися в районі Покровська. Водночас зафіксовано просування росіян у районі Новопавлівки.

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