Россия вывела носитель "Калибров" в Средиземное море: какой залп

Россия 13 июля вывела в Средиземное море три корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских сил.

"В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - сообщили в ВМС.

В то же время, в Черном и Азовском морях вражеских кораблей по состоянию на 6 утра не зафиксировано.

Также в ВМС сообщили, что в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу за последние сутки совершили шесть судов к Черному морю. Из них три корабля продолжили движение в сторону пролива Босфор.

К Азовскому морю направились пять кораблей, два из которых - из пролива Босфор.