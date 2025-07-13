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Россия вывела носитель "Калибров" в Средиземное море: какой залп

Воскресенье 13 июля 2025 06:26
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Россия вывела носитель "Калибров" в Средиземное море: какой залп Иллюстративное фото: Россия вывела носитель Калибров (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Рагуткина

Россия 13 июля вывела в Средиземное море три корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских сил.

"В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - сообщили в ВМС.

В то же время, в Черном и Азовском морях вражеских кораблей по состоянию на 6 утра не зафиксировано.

Также в ВМС сообщили, что в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу за последние сутки совершили шесть судов к Черному морю. Из них три корабля продолжили движение в сторону пролива Босфор.

К Азовскому морю направились пять кораблей, два из которых - из пролива Босфор.

Россия вывела носитель &quot;Калибров&quot; в Средиземное море: какой залп

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 12 июля произошло 151 боестолкновение на фронте. Больше всего боев было на Покровском и Лиманском направлениях.

Потери оккупантов составили 1070 солдат. В то же время, с начала полномасштабного вторжения приблизительные потери россиян составили около 1 032 690 человек ранеными и ликвидированными.

Между тем, в ISW сообщили, что недавно Силы обороны Украины продвинулись в районе Покровска. В то же время, зафиксировано продвижение россиян в районе Новопавловки.

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