Россия вывела носитель "Калибров" в Средиземное море: какой залп
Россия 13 июля вывела в Средиземное море три корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских сил.
"В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - сообщили в ВМС.
В то же время, в Черном и Азовском морях вражеских кораблей по состоянию на 6 утра не зафиксировано.
Также в ВМС сообщили, что в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу за последние сутки совершили шесть судов к Черному морю. Из них три корабля продолжили движение в сторону пролива Босфор.
К Азовскому морю направились пять кораблей, два из которых - из пролива Босфор.
Ситуация на фронте
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 12 июля произошло 151 боестолкновение на фронте. Больше всего боев было на Покровском и Лиманском направлениях.
Потери оккупантов составили 1070 солдат. В то же время, с начала полномасштабного вторжения приблизительные потери россиян составили около 1 032 690 человек ранеными и ликвидированными.
Между тем, в ISW сообщили, что недавно Силы обороны Украины продвинулись в районе Покровска. В то же время, зафиксировано продвижение россиян в районе Новопавловки.
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