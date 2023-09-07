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Росія вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі, - Держприкордонслужба

Четвер 07 вересня 2023 16:46
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Росія вивела майже всі свої підрозділи з Білорусі, - Держприкордонслужба Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни вивели у рамках ротації майже всі свої підрозділи з території Білорусі.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Медіацентрі Україна.

"На цей момент Росія вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", - заявив він.

За словами Демченка, що РФ використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходились російські військові у кількості 10-11 тисяч осіб. Проте, Росія на сьогодні не має угруповання для здійснення вторгнення з території Білорусі до України.

При цьому він зазначив, що по лінії державного кордону з Білоруссю за останній час прикордонники не фіксували будь-яких змін. На кордоні, за словами Демченка, ситуація повністю контрольована. Укріплення кордону продовжується, щоб унеможливити випадки диверсій або ж дестабілізації ситуації.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше Сили оборони деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

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