ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вывела почти все свои подразделения из Беларуси, - Госпогранслужба

Четверг 07 сентября 2023 16:46
UA EN RU
Россия вывела почти все свои подразделения из Беларуси, - Госпогранслужба Фото: представитель ГНСУ Андрей Демченко (mediacenter.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Россияне вывели в рамках ротации почти все свои подразделения с территории Беларуси.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Медиацентре Украина.

"На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", - заявил он.

По словам Демченко, РФ использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, и там периодически находились российские военные в количестве 10-11 тысяч человек. Однако, Россия на сегодня не имеет группировки для осуществления вторжения с территории Беларуси в Украину.

При этом он отметил, что по линии государственной границы с Беларусью за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений. На границе, по словам Демченко, ситуация полностью контролируемая. Укрепление границы продолжается, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже Силы обороны деоккупировали эти территории.

Также в течение всего периода войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Государственная пограничная служба Война России против Украины
NEWS
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине