Россия вывела почти все свои подразделения из Беларуси, - Госпогранслужба

Россияне вывели в рамках ротации почти все свои подразделения с территории Беларуси.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Медиацентре Украина.

"На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", - заявил он.

По словам Демченко, РФ использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, и там периодически находились российские военные в количестве 10-11 тысяч человек. Однако, Россия на сегодня не имеет группировки для осуществления вторжения с территории Беларуси в Украину.

При этом он отметил, что по линии государственной границы с Беларусью за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений. На границе, по словам Демченко, ситуация полностью контролируемая. Укрепление границы продолжается, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже Силы обороны деоккупировали эти территории.

Также в течение всего периода войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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