Росія вивела у Чорне й Азовське моря носії крилатих ракет "Калібр"
В Чорному й Азовському морях сьогодні, 22 червня, Росія тримає 10 кораблів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет.
В Азовському морі 9 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, у Донецькій області агресор може розвивати наступ на Часів Яр з півдня.
За даними видання The Washington Post, США встановили певні обмеження на обстріли ЗСУ території РФ з американської зброї.
Минулої ночі росіяни масштабно обстріляли Україну дронами і крилатими ракетами Х-101, Х-555 і "Калібр". Про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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