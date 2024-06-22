ua en ru
Сб, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вывела в Черное и Азовское моря носители крылатых ракет "Калибр"

Суббота 22 июня 2024 08:07
UA EN RU
Россия вывела в Черное и Азовское моря носители крылатых ракет "Калибр" Фото: россияне вывели в море носители крылатых ракет "Калибр" (YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

В Черном и Азовском морях сегодня, 22 июня, Россия держит 10 кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Так, в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет.

В Азовском море 9 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки, в интересах рф, проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Военные также добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Россия вывела в Черное и Азовское моря носители крылатых ракет &quot;Калибр&quot;

Напомним, по данным Института изучения войны, в Донецкой области агрессор может развивать наступление на Часов Яр с юга.

По данным издания The Washington Post, США установили ограничения на обстрелы ВСУ территории РФ из американского оружия.

Прошлой ночью россияне масштабно обстреляли Украину дронами и крылатыми ракетами Х-101, Х-555 и "Калибр". О последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Энергетики
NEWS
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины