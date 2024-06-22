Россия вывела в Черное и Азовское моря носители крылатых ракет "Калибр"

В Черном и Азовском морях сегодня, 22 июня, Россия держит 10 кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Так, в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет. В Азовском море 9 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет. В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют. За сутки, в интересах рф, проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор. Военные также добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).