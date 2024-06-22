Окупанти можуть спробувати розвивати наступ на Часів Яр з півдня: карти ISW

Російські окупанти могли посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвивати наступ на Часів Яр з півдня. Також на фронті фіксується просування загарбників під Куп'янськом та Сватовим.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували наступальні дії на півночі Харківської області 20 і 21 червня, але без жодного підтвердженого просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники ввечері 20 червня здійснили атаки в районі Липців і в районі Вовчанська та Тихого, але зазначили, що війська РФ не вели активних наступальних дій у на цьому напрямку 21 червня.

Також у Генштабі ЗСУ поінформували, що натомість окупанти завдали потужних ударів керованими плануючими бомбами з Бєлгородської області у РФ.

Начальник Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошенко повідомив, що станом на 12:00 за місцевим часом 21 червня війська РФ випустили 17 керованих плануючих бомб по позиціях на північ і північний схід від Харкова .

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ продовжували контратаки поблизу Глибокого.

Російські джерела також стверджували, що у Вовчанську тривають інтенсивні бої, причому один блогер повторив заяви, що війська РФ нібито захопили весь Вовчанський агрегатний завод, а інший стверджував, що війська РФ захопили територію в північній частині агрегатного заводу, включно з дитячою музичною школою.

Один блогер стверджував, що війська РФ начебто захопили більшу частину Тихого, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів присутності і цьому населеному пункті російських військ, та оцінюють, що українські сили нещодавно відбили поселення, враховуючи "більш серйозні повідомлення Росії про те, що російські сили не контролюють Тихе".

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Піщаного. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на захід від н.п. Нововодяне.

Бої тривали біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового, біля Стельмахівки, Новосадового, Греківки, Невського, в районі Серебрянського лісу 20 і 21 червня.

Речник Головного управління військової розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що війська РФ намагаються перекинути резерви на напрямок Борова (на захід від Сватового), але не формують у цьому районі нові "потужні" ударні групи, які могли б суттєво загрожувати обороні ЗСУ в районі Борової.

Операція №3 - Донецька область

21 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Також окупанти продовжували наступальні дії в районі Верхньокам'янського, біля Спірного та Виїмки, та біля Роздолівки 20 і 21 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито закріпилися на околицях Роздолівки, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

21 червня російські окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Окупанти продовжували наступальні дії біля Часів Яру, в тому числі в мікрорайоні Каналу, біля Калинівки та Кліщіївки 20 і 21 червня..

Командир бригади ЗСУ, яка діяла в районі Часового Яру, 21 червня заявив, що російські загарбники, які діють у цьому районі, мають значну перевагу в кількості артилерійських боєприпасів.

21 червня російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Окупанти продовжували наступальні дії біля Північного, біля Шумів та Нью-Йорка 20 і 21 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 2 км поблизу Нью-Йорка та Торецька та вийшли на околиці Північного, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 21 червня заявив, що війська РФ наступають на Торецькому напрямку, в тому числі поблизу Нью-Йорка та Шумів з боку Горлівки, щоб розвивати наступ на Часів Яр з півдня.

21 червня окупанти продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Російські війська продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Архангельського, Новоолександрівки, Сокіла, Новопокровського, Новоселівки Першої, біля Яснобродівки та біля Карлівки 20 і 21 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північний берег Карлівського водосховища та на захід від Нетайлового (обидва на південний захід від Авдіївки), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецька 21 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Новомихайлівки і в межах Красногорівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ досягли додаткових успіхів у Красногорівці, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

"Велика кількість теплових аномалій, виявлена ​​21 червня системою пожежної інформації NASA для управління ресурсами, свідчить про бойові дії в центрі Красногорівки", - йдеться у звіті аналітиків.

20 і 21 червня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Красногорівки, Максимільянівки та Георгіївки, в районі Костянтинівки, Побєди, Парасковіївки та Водяного.

21 червня тривали позиційні бойові дії на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного.

У Генштабі ЗСУ 21 червня повідомили, що російські війська завдали керованих плануючих бомбових ударів по Новоукраїнці.

Повідомляється також, що нещодавно війська РФ посилили удари плануючими бомбами по Старомайорському, можливо, готуючись до майбутніх наземних атак поблизу населеного пункту, йдеться у звіті.

"Південна вісь"

21 червня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

21 червня тривали позиційні бої поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного поблизу Вербового та Малої Токмачки.

Позиційні бої також тривали 21 червня на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і Козачих Лагерів та на островах у дельті річки Дніпро[.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі у звіті щодо оперативної обстановки станом на вечір 21 червня повідомили, що на фронті з початку доби було зафіксовано 120 бойових зіткнень, і найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.

Також у військовому командуванні зазначили, що напружена ситуація спостерігається на кількох напрямках, а також про те, що російські окупанти активізували штурми і в Херсонській області.