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Росія вивела в Чорне море ще 4 кораблі: скільки там ракет

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Субота 06 травня 2023 23:46
Росія вивела в Чорне море ще 4 кораблі: скільки там ракет Фото: РФ вивела в Чорне море ще 4 ракетоносії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія поповнила угруповування в Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

За їхньою інформацією, наразі сумарний залп "Калібрів" на ракетоносіях в морі становить 32 ракети.

"На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - попередили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що сьогодні ввечері Україною почала ширитись повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.

Також нещодавно у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

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