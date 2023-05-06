Росія вивела в Чорне море ще 4 кораблі: скільки там ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - попередили в ОК "Південь".

За їхньою інформацією, наразі сумарний залп "Калібрів" на ракетоносіях в морі становить 32 ракети.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері Україною почала ширитись повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.

Також нещодавно у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

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