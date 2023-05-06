Росія вивела в Чорне море ще 4 кораблі: скільки там ракет
Фото: РФ вивела в Чорне море ще 4 ракетоносії (GettyImages)
Росія поповнила угруповування в Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
За їхньою інформацією, наразі сумарний залп "Калібрів" на ракетоносіях в морі становить 32 ракети.
"На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - попередили в ОК "Південь".
Нагадаємо, що сьогодні ввечері Україною почала ширитись повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.
Також нещодавно у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.