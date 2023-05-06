У Дніпрі пролунали вибухи
У суботу ввечері, 6 травня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .
"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
На даний момент офіційна інформація щодо вибухів не надходила.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Фото: актуальна карта повітряних тривог в Україні (скріншот)
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
При цьому в ніч проти 3 травня Росія скинула керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей отримали поранення.
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