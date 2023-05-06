У Дніпрі пролунали вибухи

У суботу ввечері, 6 травня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

На даний момент офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

При цьому в ніч проти 3 травня Росія скинула керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей отримали поранення.

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