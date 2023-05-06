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У Дніпрі пролунали вибухи

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Субота 06 травня 2023 21:38
У Дніпрі пролунали вибухи Фото: У Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу ввечері, 6 травня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

На даний момент офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

У Дніпрі пролунали вибухиФото: актуальна карта повітряних тривог в Україні (скріншот)

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

При цьому в ніч проти 3 травня Росія скинула керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей отримали поранення.

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