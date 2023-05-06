Россия вывела в Черное море еще 4 корабля: сколько там ракет

Фото: РФ вывела в Черное море еще 4 ракетоносителя (GettyImages)

Россия пополнила группировку в Черном море четырьмя надводными ракетоносителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

По их информации, в настоящее время суммарный залп "Калибров" на ракетоносителях в море составляет 32 ракеты. "На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - предупредили в ОК "Юг".