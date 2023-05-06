Россия вывела в Черное море еще 4 корабля: сколько там ракет
Фото: РФ вывела в Черное море еще 4 ракетоносителя (GettyImages)
Россия пополнила группировку в Черном море четырьмя надводными ракетоносителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
По их информации, в настоящее время суммарный залп "Калибров" на ракетоносителях в море составляет 32 ракеты.
"На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - предупредили в ОК "Юг".
Напомним, что сегодня вечером по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причиной стало то, что в РФ взлетели бомбардировщики.
Также недавно в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.