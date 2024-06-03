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Росія вивела в Чорне море ракетоносій

Фото: Росія вивела в Чорне море ракетоносій (Youtube)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує два кораблі в Чорному морі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними ВМС, станом на 07:00: 

  • в Чорному морі зафіксовано 2 ворожих кораблі, серед яких 1 ракетоносій;
  • в Азовському морі кораблі відсутні; 
  • в Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. 

Водночас загальний залп в Чорному морі - не уточнюється. 

Скільки "Калібрів" у Росії

На початку квітня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія, з кінця вересня 2023 року, не застосовувала "Калібри" проти України з метою поновлення запасів. Станом на той момент країна-терорист мала близько 260 одиниць крилатих ракет цього типу. Ба більше, ворог також планував щомісяця виробляти близько 30 одиниць. 

Також варто нагадати й про те, що в ніч на 19 травня в Севастополі було затоплено ракетний корабель "Циклон", який був останнім носієм крилатих ракет у Криму. 

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