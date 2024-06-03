Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой суммарный залп "Калибров"

Согласно данным ВМС, по состоянию на 07:00:

в Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, среди которых 1 ракетоноситель;

в Азовском море корабли отсутствуют;

в Средиземном море 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.

В то же время общий залп в Черном море - не уточняется.

Сколько "Калибров" у России

В начале апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия, с конца сентября 2023 года, не применяла "Калибры" против Украины с целью обновления запасов. По состоянию на тот момент страна-террорист имела около 260 единиц крылатых ракет этого типа. Более того, враг также планировал ежемесячно производить около 30 единиц.

Также стоит напомнить и о том, что в ночь на 19 мая в Севастополе был затоплен ракетный корабль "Циклон", который был последним носителем крылатых ракет в Крыму.