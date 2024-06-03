Росія вивела в Чорне море ракетоносій
Російська Федерація утримує два кораблі в Чорному морі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).
Згідно з даними ВМС, станом на 07:00:
- в Чорному морі зафіксовано 2 ворожих кораблі, серед яких 1 ракетоносій;
- в Азовському морі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.
Водночас загальний залп в Чорному морі - не уточнюється.
Скільки "Калібрів" у Росії
На початку квітня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія, з кінця вересня 2023 року, не застосовувала "Калібри" проти України з метою поновлення запасів. Станом на той момент країна-терорист мала близько 260 одиниць крилатих ракет цього типу. Ба більше, ворог також планував щомісяця виробляти близько 30 одиниць.
Також варто нагадати й про те, що в ніч на 19 травня в Севастополі було затоплено ракетний корабель "Циклон", який був останнім носієм крилатих ракет у Криму.
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