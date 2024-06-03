Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой суммарный залп "Калибров"
Российская Федерация удерживает два корабля в Черном море, среди которых один ракетоноситель "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно данным ВМС, по состоянию на 07:00:
- в Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, среди которых 1 ракетоноситель;
- в Азовском море корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.
В то же время общий залп в Черном море - не уточняется.
Сколько "Калибров" у России
В начале апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия, с конца сентября 2023 года, не применяла "Калибры" против Украины с целью обновления запасов. По состоянию на тот момент страна-террорист имела около 260 единиц крылатых ракет этого типа. Более того, враг также планировал ежемесячно производить около 30 единиц.
Также стоит напомнить и о том, что в ночь на 19 мая в Севастополе был затоплен ракетный корабль "Циклон", который был последним носителем крылатых ракет в Крыму.
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