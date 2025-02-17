Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет

Вранці 17 лютого в акваторії Чорного моря фіксується один військовий корабель, який Росія вивела на чергування. На його борту присутні крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.
За даними військових, корабель здатен одночасно випустити 4 ракети.
Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебувають чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Крім того, у ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Востаннє країна-агресор обстріляла Україну крилатими ракетами "Калібр" у ніч з 10 на 11 лютого. Також була застосована балістика.
Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.
Також через обстріл без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
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