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Россия вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен одновременный залп ракет

Фото: в Черном море присутствует коребель с ракетами "Калибр" на борту (скриншот YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

Утром 17 февраля в акватории Черного моря фиксируется один военный корабль, который Россия вывела на дежурство. На его борту присутсвуют крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

По данным военных, корабль способен одновременно выпустить 4 ракеты.

Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Российская атака "Калибрами"

Последний раз страна-агрессор обстреляла Украину крылатыми ракетами "Калибр" в ночь с 10 на 11 февраля. Также была применена баллистика.

В результате атаки были повреждены объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

Также из-за обстрела без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

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