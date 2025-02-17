Россия вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен одновременный залп ракет

По данным военных, корабль способен одновременно выпустить 4 ракеты.

Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.