Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет

Вранці 17 лютого в акваторії Чорного моря фіксується один військовий корабель, який Росія вивела на чергування. На його борту присутні крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

За даними військових, корабель здатен одночасно випустити 4 ракети.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Крім того, у ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.