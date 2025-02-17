ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет

Понеділок 17 лютого 2025 06:26
UA EN RU
Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет Фото: у Чорному морі присутній коребель з ракетами "Калібр" на борту (скриншот YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 17 лютого в акваторії Чорного моря фіксується один військовий корабель, який Росія вивела на чергування. На його борту присутні крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

За даними військових, корабель здатен одночасно випустити 4 ракети.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Росія вивела у Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: який можливий одночасний залп ракет

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Крім того, у ВМС зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Російська атака "Калібрами"

Востаннє країна-агресор обстріляла Україну крилатими ракетами "Калібр" у ніч з 10 на 11 лютого. Також була застосована балістика.

Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Також через обстріл без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну
Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну
DAILY
Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів