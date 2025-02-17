Россия вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен одновременный залп ракет
Утром 17 февраля в акватории Черного моря фиксируется один военный корабль, который Россия вывела на дежурство. На его борту присутсвуют крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
По данным военных, корабль способен одновременно выпустить 4 ракеты.
Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море находятся четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
Кроме того, в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Российская атака "Калибрами"
Последний раз страна-агрессор обстреляла Украину крылатыми ракетами "Калибр" в ночь с 10 на 11 февраля. Также была применена баллистика.
В результате атаки были повреждены объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.
Также из-за обстрела без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.
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